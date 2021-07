Un grupo de ciudadanos volvió a acusar de estafa a la empresa Ol Habitat Perú. Indican que el gerente de la empresa, Alberto Villón Rodríguez le ofreció la construcción de 50 m2 de su vivienda a cambió de un pago de S/ 3210.

Los pagos lo realizaron a mediados del 2020 y a la fecha no “reciben ni un clavo” para la obra prometida.

“Mi hermano pagó por dos módulos (100m2) la suma de S/ 6410 y a la fecha no hacen nada en su vivienda ubicada en la calle Señor de Burdos Lte. 4 Mz. T en Alto Huallaga. El señor Villón es el responsable de esta situación en la que estamos más de dos mil personas. Cuando llamamos a su celular no responde o da respuestas inexactas. Queremos que nos devuelvan nuestro dinero”, sostuvo Carlos Vilches Miranda.

Las denuncias son de personas de zonas rurales como Acomayo, Rondos y los distritos de Amarilis y Huánuco. “Me hicieron destruir mi casa rústica para que construyan una vivienda de material noble, el pago lo hice por dos módulos en setiembre del 2020 y a la fecha no hay nada en mi propiedad, ni un ladrillo. Me presté dinero del banco y cada mes pago con intereses; pensé tener un techo propio y no tengo nada”, refiere Dorita Peña.

Los denunciantes, afirman que la empresa Ol Habitat Perú reparte volantes y realiza charlas tomando el nombre del programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda y Construcción, por lo exhorta a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Por su parte, el abogado Robinson Aguirre indicó que el lunes (hoy) denunciarán ante la Fiscalía a a empresa por los delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación ilícita y asociación ilícita para delinquir. “Está empresa se aprovecha de la necesidad que las familias tienen por una casa propia. Hay más de dos mil casos en la región”, refirió Aguirre.

Empresa ofrece construcción de 50 m2 de su vivienda a cambió de un pago de S/ 3210. Dicen tener contactos con programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Estas son las vacunas que llegarán mes a mes hasta enero de 2022