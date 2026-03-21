Un proyecto del Gobierno Regional Huánuco (GRH), para la adquisición de 320 camiones, valorizado en más de 61 millones de soles, ha quedado en el centro de la polémica tras denuncias de plagio en su expediente técnico y un presunto sobreprecio en la compra de las unidades.

Durante una mesa de trabajo convocada por el Consejo Regional, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Roy Tolentino Fabián, presentó documentos que evidenciarían que el resumen ejecutivo del proyecto contiene información copiada de otra región.

“Esto es un copia y pega; son fragmentos de una realidad que no tiene nada que ver con Huánuco”, cuestionó, al precisar que el documento incluso menciona al distrito de Challhuahuacho, en Apurímac.

Costos elevados en compra

Otro de los puntos más críticos es el costo de los camiones. Mientras técnicos del Gobierno Regional señalaron que cada unidad costaría alrededor de 135 mil soles, el expediente técnico consigna precios de hasta 184 mil soles por vehículo.

“¿De qué marca estamos hablando para que cueste tanto?”, cuestionó Tolentino, al advertir una posible sobrevaloración en la compra.

Las dudas aumentaron tras detectarse que las firmas en los convenios con alcaldes provinciales estarían en formato editable, lo que genera sospechas sobre la autenticidad de los documentos.

Proyecto bajo observación

Incluso el nombre del proyecto fue objeto de críticas por su falta de claridad. Este hace referencia a la accesibilidad de productos de primera necesidad, lo que —según los consejeros— no guarda relación directa con la adquisición de camiones para limpieza pública.

Desde el Gobierno Regional, técnicos indicaron que se trata de un proyecto en fase de preinversión y que su denominación responde a criterios establecidos por el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas.

Autoridades y dirigentes advierten irregularidades

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados, Wilmer Ispilco, sostuvo que el monto real necesario para adquirir los vehículos sería considerablemente menor, estimándolo en cerca de 19 millones de soles.

Asimismo, señaló que la Contraloría ya habría advertido la posible inviabilidad del proyecto, debido a la falta de condiciones básicas, como la definición de espacios para la disposición final de residuos.

Incumple compromisos

Por su parte, dirigentes de centros poblados acusaron al gobernador Antonio Pulgar de incumplir compromisos previos y de retrasar la implementación de soluciones concretas.

Ante las múltiples observaciones, Tolentino adelantó que no aprobará el dictamen del proyecto, al considerar que existen serias dudas sobre su viabilidad y transparencia.

No obstante, otros consejeros han expresado su intención de respaldar la iniciativa pese a los cuestionamientos.

El proyecto, que implicaría un endeudamiento millonario para la región, continúa generando controversia y podría ser sometido a nuevas evaluaciones antes de una eventual aprobación.