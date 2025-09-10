La destacada atleta huanuqueña Thalía Valdivia Magariño, quien participó en el encendido de la antorcha de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 – etapa macrorregional, calificó de “hipócrita” al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, luego de escucharlo declarar que “Huánuco es cuna del deporte”.

Al finalizar su intervención, Valdivia se dirigió directamente al gobernador, señalando que su gestión no respalda al talento deportivo de la región. “Me da gracia la hipocresía del gobernador; decir que está trabajando, que Huánuco es cuna de deportistas, cuando en realidad nunca ha valorado ni ha apoyado al talento. ¡Jamás! Es un hipócrita”, enfatizó.

La atleta expresó su indignación por la falta de apoyo de las autoridades hacia los deportistas y criticó que muchos funcionarios solo busquen figurar en fotografías junto a ellos, sin brindar respaldo real y sostenido.

SUS PRÓXIMOS DESAFÍOS

Pese al malestar, Valdivia también compartió detalles sobre sus próximos desafíos deportivos, entre ellos su meta de clasificar a los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025. “A fin de año tengo varias competencias, pero me quiero enfocar en distancias más cortas: 10K, media maratón. Ahora se vienen los Juegos Bolivarianos y espero estar presente en esa competencia”, declaró.

Respecto a la inauguración de los JEDPA, expresó su entusiasmo por la participación juvenil. “Estoy súper emocionada de estar aquí, ver a tantos niños, jóvenes y señoritas involucrados en el deporte, que es muy bueno. Espero que den su 100 % y disfruten al máximo estos Juegos Escolares. Es una etapa muy bonita; a mí me hubiese encantado participar en algo así. No desperdicien su talento y sigan creciendo deportivamente”, animó.

MEDALLISTA

Finalmente, Valdivia compartió su experiencia en la XLII Maratón de la Ciudad de México, donde logró una destacada actuación al conseguir la medalla de plata para el Perú. “Fue una competencia bastante dura, con participación de los mejores atletas del mundo. Me propuse hacer una buena carrera, y gracias a Dios todo salió bien. Estoy feliz de volver a mi tierra nuevamente”, concluyó.