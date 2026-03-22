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En un operativo ejecutado el viernes 20 de marzo, personal del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tingo María logró la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a la organización criminal denominada “Colochos de Tingo María”, dedicada al tráfico ilícito de drogas.

La intervención se realizó en inmediaciones de la empresa de transportes interprovincial Bahía Continental, donde los sujetos se encontraban como pasajeros con destino a la ciudad de Lima. Durante la diligencia, los agentes identificaron cuatro equipajes —entre mochilas y maletas— que levantaron sospechas.

Marihuana

Tras la inspección, se hallaron ocho paquetes que contenían Cannabis Sativa (marihuana), con un peso total de 19 kilos 570 gramos. Asimismo, las autoridades procedieron a la incautación de una motocicleta marca Zongshen y seis teléfonos celulares de diferentes marcas, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de las investigaciones en curso.

De acuerdo con el reporte policial, la afectación económica al tráfico ilícito de drogas asciende a 19,928 soles.

Los detenidos fueron identificados como Edu Jheampier López Arias (23), Saut Brandin Tamara Cotrina (18), Edwin Fidel Santa María Huamán (23), Bryan Onil Espinoza Vargas (22) y Manuel Fernando Castillo Riasco (37), este último de nacionalidad colombiana. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias conforme a ley.