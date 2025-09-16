Huánuco: invitan a jóvenes a participar en Hackaton International de la Nasa

Detectaron que en la Municipalidad Provincial de Ambon utilizaron el presupuesto destinado a emergencias para elaborar expedientes técnicos de espacios deportivas y otros proyectos, lo que habría limitado la atención oportuna de la población ante desastres y peligro inminente durante el año 2023.

Según el informe de la Contraloría General de la República (evaluado del 1 al 18 de agosto de 2025), se señala que dichos fondos públicos relacionados al programa presupuestal 0068, era para uso exclusivo de la gestión del riesgo de desastres y proteger a la población ante sismos, fenómeno de El Niño, lluvias intensas, inundaciones, bajas temperaturas, entre otros.

Gastos mal hechos

Sin embargo, de los S/ 334 712 de presupuesto que recibió la comuna, a través del mencionado programa presupuestal, S/ 140 640 fue usado para la elaboración de expedientes técnicos de campos deportivos del centro poblado de Huaylla y para los asentamientos humanos de Milagritos y Chunapampa, así como para elaborar estudios de otros proyectos de pistas y veredas, y la construcción de centros educativos.

También, detectaron que el presupuesto fue usado para comprar materiales de limpieza para la municipalidad, herramientas para donación y estudios de geotécnica para cosecha de agua. Los pagos por servicios de consultoría y compra de bienes no tenían relación con la gestión del riesgo de desastres y emergencias.