La Municipalidad Distrital de Yanas se encuentra en el centro de una controversia tras la emisión del Informe de Visita de Control n.° 001-2026-OCI/0399-SVC, que revela que el Consorcio Huanzapampa habría obtenido la buena pro para ejecutar la obra de agua potable y saneamiento en el centro poblado de Huanzapampa mediante la presentación de documentación presuntamente falsa.

El proyecto, valorizado en más de S/ 7.5 millones, enfrenta ahora el riesgo de que el contrato sea declarado nulo, luego de que el postor acreditara a su personal clave con certificados de trabajo que no se ajustan a la realidad. Esta situación pone en peligro la continuidad de la obra y retrasa el acceso a servicios básicos para la población beneficiaria.

OBSERVACIÓN

La principal irregularidad se centra en el cargo de Especialista en Seguridad en Obras y Salud Ocupacional, para el cual se propuso al ingeniero Carlos Manuel Gonzales Colán. Según la oferta técnica presentada por el consorcio, el profesional contaba con experiencia en un proyecto similar ejecutado en el distrito de Colpas. Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional (OCI), tanto la Municipalidad Distrital de Colpas como el propio ingeniero desmintieron dicha información.

El profesional declaró formalmente que nunca trabajó para el referido consorcio ni participó en la obra mencionada, y responsabilizó al representante común del Consorcio Huanzapampa por el presunto uso indebido de su nombre y la elaboración de una constancia laboral falsa.

BUENA PRO A PESAR DE LAS OBSERVACIONES

Pese a que estas observaciones fueron advertidas durante el proceso de selección por otros postores e incluso consignadas en un informe legal de la Asesoría Jurídica externa de la entidad, el Comité de Selección otorgó la buena pro por unanimidad. En consecuencia, la Municipalidad Distrital de Yanas, representada por el alcalde Abner Ferrer Pérez, suscribió el contrato de ejecución de la obra el pasado 16 de enero de 2026.

La falta de una verificación exhaustiva antes del perfeccionamiento del contrato habría vulnerado los principios de integridad y presunción de veracidad establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas.

PASIBLE DE SANCIONES

De acuerdo con la normativa vigente, la presentación de documentación falsa o inexacta faculta a la entidad a declarar la nulidad de oficio del contrato. El OCI advirtió que este escenario podría derivar en sanciones administrativas e inhabilitaciones para el contratista ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, además de afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y postergar el acceso a servicios básicos para la comunidad de Huanzapampa.

Ante estos hallazgos, se ha otorgado un plazo perentorio al titular de la entidad para que adopte las acciones correctivas correspondientes y garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos.