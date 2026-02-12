ATFFS inspecciona zonas impactadas por minería en Santo Domingo de Anda

El alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo, participará en una estrategia multisectorial orientada a garantizar que ningún niño se quede sin acceder al sistema educativo en 2026. La iniciativa tiene como meta lograr la matrícula de 5,387 niños y niñas en la provincia.

La convocatoria fue realizada por el equipo del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) de la UGEL Huánuco. Frente a este llamado, la gestión municipal expresó su disposición a articular esfuerzos, al considerar que la educación es un eje fundamental para el desarrollo integral de la niñez.

Como parte de las coordinaciones previas, la responsable de la Biblioteca Pública Municipal, Karina Ordóñez Matazoglio, sostuvo reuniones de trabajo con los especialistas del FED, Henry Colonia Zevallos y Liz Ramírez, con el objetivo de alinear acciones y metas institucionales.

CINCO MIL NIÑOS EN LA MIRA

La estrategia, impulsada por el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, prioriza el acceso al sistema educativo de aproximadamente 5 mil niños de 3 años en la provincia durante el presente año.

La reunión de trabajo se realizará este lunes 23 de febrero a las 10:30 a. m. y contará con la participación de representantes del sector Salud, programas sociales, la Prefectura Regional, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) y directivos de diversas instituciones educativas. También asistirán responsables del programa Vaso de Leche y del área de Padrón Nominal de la municipalidad, a fin de realizar el cruce de información que permita cumplir con el Compromiso Regional FED.

De manera paralela, la UGEL Huánuco y la Municipalidad Provincial reforzarán las acciones de reinserción escolar, con el propósito de identificar y reincorporar a estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria que interrumpieron sus estudios en años anteriores.