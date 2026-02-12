El equipo técnico de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Tingo María, entidad adscrita al Gobierno Regional de Huánuco, realizó una inspección en áreas afectadas por la actividad minera en el distrito de Santo Domingo de Anda, provincia de Leoncio Prado.

La intervención se desarrolló en articulación con la Mesa Regional de CoMIntrol y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, en el marco de la política regional orientada a enfrentar la minería ilegal.

Como parte de las acciones técnicas, se efectuó un sobrevuelo con drones sobre una zona deforestada durante el 2024, con el objetivo de evaluar su estado actual y recopilar información georreferenciada que sustente futuras medidas administrativas y acciones de recuperación ambiental.

PLANIFICACIÓN

Según informaron los especialistas, el monitoreo aéreo permitirá identificar áreas críticas, estimar el nivel de degradación del suelo y planificar intervenciones orientadas a la restauración progresiva del ecosistema.

En paralelo, se desarrolló una reunión de coordinación con la alcaldesa distrital, Dennys Maite Calixto Moreno, en la que se acordó impulsar un plan de reforestación con especies forestales nativas. La propuesta contempla gestionar apoyo interinstitucional para la donación de plantones y promover acciones conjuntas que permitan recuperar las zonas impactadas y mitigar los efectos de la deforestación.