Huánuco: pasajeros detenidos por trasladar seis kilos de cocaína

En un operativo inopinado multisectorial realizado el último miércoles en diversos establecimientos comerciales del distrito de La Unión, representantes del Ministerio Público de la provincia de Dos de Mayo detectaron la venta de productos vencidos, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

La intervención se ejecutó en cumplimiento del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2024–2027 y en atención a las quejas de los ciudadanos. En ella participaron la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, el Centro de Salud de La Unión, la Policía Nacional, entre otras instituciones.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron diversos productos, entre ellos abarrotes con fechas de vencimiento expiradas.

De acuerdo con la normativa vigente, los productos incautados fueron destruidos con el fin de salvaguardar la salud pública y prevenir posibles afectaciones a la población. Asimismo, se anunció que este tipo de operativos continuará en los establecimientos comerciales del distrito.