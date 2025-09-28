Investigan lo sucedido con internos del Establecimiento Penitenciario Huánuco

Dos presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión fueron detenidos por efectivos policiales luego de un minucioso trabajo de inteligencia. Se trata de Jhan Antonio Ramos Rojas (19) y Julio César Canares (24), quienes son investigados por su presunta participación en actos de intimidación y extorsión contra comerciantes del centro de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia, los sujetos habrían estado exigiendo sumas de dinero bajo amenazas a la propietaria del local comercial “Danamart Galery”, ubicado en el jirón Huallayco, en pleno corazón de Huánuco. Según testigos, los acusados habrían enviado mensajes amenazantes y realizado actos de hostigamiento para obligar a la víctima a pagar un “cupo” a cambio de no atentar contra su negocio o su integridad física.

Culminadas las diligencias preliminares, el fiscal a cargo del caso presentó al juzgado de turno el requerimiento de prisión preventiva para ambos investigados, en el marco del proceso que se les sigue por el delito de extorsión agravada.

Las autoridades han señalado que este caso podría estar vinculado a una red más amplia de extorsionadores que operan en la región, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.