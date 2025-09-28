Huánuco: decomisan más de 300 ketes de estupefacientes y celular

Una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un interno en el penal de Potracancha de Huánuco, está iniciando el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La dirección del penal de Huánuco informó que el 24 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 6: 00 horas, en el área de observación del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, el personal de seguridad halló sin vida al interno Wilmer Hinostroza Espinoza (38). Se trataría presuntamente de un suicidio.

Inmediatamente se procedió a comunicar el hecho a la 6ta. Fiscalía Penal de Huánuco y a la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron las diligencias de ley como el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Huánuco.

En el mismo ambiente, personal de seguridad encontró al interno Simion Papa Camones (46), quien habría intentado atentar contra su vida, autolesionándose, siendo inmediatamente auxiliado por los agentes y conducido al tópico para luego ser trasladado al Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, donde permanece bajo atención médica especializada.

Finalmente, la institución está brindando toda las facilidades a las autoridades competentes y representantes de la Oficina de Asuntos Internos se constituirán al penal para las investigaciones pertinentes y establecer responsabilidades si fuese el caso.