Delincuentes incendian vehículo tras fallida extorsión en Huánuco

Más de 300 envoltorios con sustancia prohibida y 1 teléfono celular incautaron durante operativos de control en los penales de Huánuco y Cochamarca. Está acción es “en cumplimiento a la política institucional que busca fortalecer la seguridad y garantizar el principio de autoridad en las cárceles del país”.

Personal de seguridad realizó una ronda inopinada en el pabellón 5 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, hallando en la reja de acceso al segundo piso una media ploma que escondía 100 envoltorios tipo ketes con una sustancia al parecer clorhidrato de cocaína y 243 envoltorios presuntamente pasta básica de cocaína

Asimismo, durante una revisión ordinaria en el pabellón B-2 del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca, se detectó en el patio una bolsa transparente con un celular negro oculto. Personal de seguridad inmovilizó la zona, levantó el acta de incautación y procedió al lacrado del equipo móvil.

Las autoridades comunicaron al Ministerio Público y Policía Nacional para que procedan conforme a sus atribuciones.

El INPE reafirma que los operativos inopinados continuarán con mayor rigor, garantizando el orden y la disciplina penitenciaria.