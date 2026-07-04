Huánuco: condenan a más de seis años de prisión a sujeto que transportaba una

Personal policial de la Comisaría PNP Huánuco detuvo a Angélica S.M.B. (23), presuntamente implicada en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, durante una intervención realizada el 2 de julio de 2026 en el centro comercial Real Plaza, en la ciudad de Huánuco.

La intervención se produjo luego de que personal de seguridad del establecimiento retuviera a la joven por el presunto hurto de cinco mandos de PlayStation, marca Sony, valorizados en S/ 1,745.

Según la representante legal del centro comercial, la intervenida se encontraba acompañada por dos hombres que, al percatarse de la intervención, huyeron con rumbo desconocido, dejando sola a la presunta implicada.

EVIDENCIAS EN LA MOCHILA

Durante el registro p

ersonal, los efectivos policiales encontraron en el interior de una mochila de color negro que portaba Angélica S.M.B. los cinco mandos de PlayStation marca Sony, presuntamente sustraídos del establecimiento.

Tras las diligencias iniciales, la joven fue detenida y trasladada a la Comisaría PNP Huánuco, donde quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y demás actuaciones conforme a ley.