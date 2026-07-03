Huánuco: dos intervenidos por presunta minería ilegal y decomisan maquinaria

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado–Aucayacu obtuvo una sentencia condenatoria de seis años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva contra Franco García (28), hallado responsable del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas.

El fiscal adjunto provincial Diego Armando Álvarez Soto sustentó el requerimiento fiscal durante un proceso de terminación anticipada, mecanismo al que se acogió el sentenciado.

UNA NOCHE EN AUCAYACU

La intervención ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. del 29 de enero, cuando efectivos policiales realizaron un operativo en el kilómetro 1 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, frente al grifo Santa Catalina, en la ciudad de Aucayacu. En el lugar fue intervenido un bus interprovincial que cubría la ruta Tarapoto–Lima.

Durante el control de identidad, los agentes advirtieron una actitud agresiva por parte de Franco García, especialmente cuando fue consultado sobre el contenido de una caja que transportaba dentro de un casco de motocicleta. Al inspeccionarla, encontraron una pistola semiautomática marca Glock con el número de serie limado.

Al ser interrogado por los efectivos policiales, el intervenido manifestó que había adquirido el arma en el departamento de San Martín.

Además de la pena de prisión efectiva, el Juzgado impuso al sentenciado el pago de 180 días-multa, monto que deberá cancelar en tres cuotas de S/ 564.60 cada una. Asimismo, ordenó el pago de S/ 2,500 por concepto de reparación civil a favor del Estado y dispuso su inhabilitación definitiva para obtener licencia o portar armas y municiones.