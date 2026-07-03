Alva critica gestión de Pulgar: “Han priorizado pistas y veredas en lugar del

Personal de la Comisaría PNP Monzón intervino en flagrancia a dos personas por su presunta implicancia en el delito ambiental de minería ilegal durante el operativo policial denominado “Bloqueo y Saturación - 2026”, ejecutado el 1 de julio en las inmediaciones de la carretera de acceso al distrito de Monzón, a la altura del centro poblado de Cuyacu.

Los intervenidos fueron identificados como Eddison V.C.L. (41) y Julián R.B. (68), quienes serían presuntamente responsables de la extracción y transporte de material no metálico (relleno) sin la autorización correspondiente.

LAS MÁQUINAS

Durante la intervención, los agentes policiales incautaron un volquete azul, marca Foton, de placa de rodaje W4W-757, así como una retroexca

vadora amarilla, marca Case Construction, maquinaria que habría sido utilizada para la extracción y el acarreo ilegal del material.

Tras el operativo, los intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Monzón junto con la maquinaria incautada, donde se realizan las diligencias e investigaciones de acuerdo con la ley. El caso quedó a disposición del representante del Ministerio Público especializado en materia ambiental, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.