El exgobernador regional de Huánuco, Rubén Alva, cuestionó severamente la gestión del actual mandatario Antonio Pulgar. Según Alva, la administración regional ha priorizado obras menores de carácter urbano, como pistas y veredas, las cuales corresponden estrictamente a las competencias de los gobiernos municipales. Sostuvo que, si la intención real fuera apoyar a las alcaldías, se les debería transferir presupuesto directamente en lugar de quitarles las unidades ejecutoras de sus proyectos.

En su lugar, la exautoridad señaló que el Gobierno Regional debe enfocarse en inversiones estratégicas y de gran envergadura que dinamicen la economía y aumenten el PBI regional. Como ejemplo de esta falta de visión, criticó la parálisis de obras clave para la descongestión de la Carretera Central, como la Vía Colectora y el asfaltado hacia el aeropuerto de Conchumayo, proyectos viales que llevan ocho años abandonados a pesar de las promesas de una “Revolución Agrovial”.

Alva enfatizó que la institución cuenta con el presupuesto y el pool de maquinaria necesarios para intervenir las carreteras departamentales y vecinales de su competencia. Instó al gobernador a reorientar estos recursos hacia la infraestructura vial que beneficia directamente a los agricultores de la región, abandonando las inversiones meramente urbanas que desnaturalizan las funciones del pliego regional.