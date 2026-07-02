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Personal del Escuadrón Verde de Huánuco detuvo a un presunto microcomercializador de drogas durante el operativo policial denominado “Cordillera Blanca”, ejecutado el 1 de julio en la cuadra 2 del jirón Lloque Yupanqui, en el distrito de Amarilis.

El intervenido fue identificado como Ubaldo D.E.P. (25), quien es investigado por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas – microcomercialización.

La intervención ocurrió durante labores de inteligencia y patrullaje preventivo. Los efectivos policiales inspeccionaron un mototaxi de la marca Bajaj en el que se desplazaba el sospechoso y, tras el registro personal y vehicular realizado conforme a ley, hallaron 25 envoltorios tipo kete que contenían una sustancia parduzca pulverulenta con características similares al alcaloide de cocaína.

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Asimismo, los agentes encontraron dos bolsas de polietileno con aproximadamente 15 gramos de cannabis sativa (marihuana), además de dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos considerados de interés para la investigación. También fue incautado el vehículo menor presuntamente utilizado para el transporte de las sustancias ilícitas.

El detenido, junto con la droga decomisada, las especies incautadas y el mototaxi, fue trasladado a la Comisaría PNP Amarilis, donde se realizan las diligencias e investigaciones correspondientes con conocimiento del representante del Ministerio Público.