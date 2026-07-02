El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, aseguró que el Ejecutivo realizará una transferencia de mando “ordenada y transparente” tras la elección de Keiko Fujimori como presidenta electa del país.

Durante la ceremonia por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el jefe del Gabinete sostuvo que el Gobierno entregará “un país en marcha”, con una economía que mantiene su crecimiento, instituciones operativas y condiciones para garantizar la continuidad de las políticas públicas.

Arroyo afirmó que ese proceso será una muestra de la fortaleza democrática del país y reiteró que la administración del presidente transitorio José María Balcázar cumplirá la entrega del poder conforme a la Constitución.

Asimismo, indicó que el actual contexto político exige “responsabilidad, serenidad y absoluto respeto por la institucionalidad”.

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Destacan la relación bilateral con Estados Unidos

Durante su intervención, el primer ministro también resaltó la relación entre Perú y Estados Unidos, a la que calificó como “sólida y duradera”.

Añadió que el vínculo económico constituye uno de los principales pilares de esa relación bilateral, junto con la cooperación en defensa, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada y proyectos recientes en materia espacial.

🇵🇪🤝🇺🇸 | Perú reafirma compromiso con la estabilidad del país y el fortalecimiento de la relación entre el Perú y los Estados Unidos.



Durante la conmemoración del 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique… pic.twitter.com/Myg15Yj2Vz — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 2, 2026

JNE proclamará los resultados oficiales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente este viernes los resultados de la segunda vuelta presidencial celebrada el 7 de junio, luego de concluir el escrutinio al 100 %.

Según el conteo final, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo 9.223.396 votos (50,135 %), mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó 9.173.755 votos (49,865 %), una diferencia de 49.641 sufragios.

Tras la proclamación oficial, Fujimori recibirá sus credenciales presidenciales el 15 de julio y asumirá la Presidencia de la República el 28 de julio, durante las celebraciones por la independencia del Perú.

Roberto Sánchez mantiene denuncias de fraude

Roberto Sánchez continúa rechazando el resultado electoral y sostiene, sin presentar pruebas públicas, que existió fraude durante la segunda vuelta.

El candidato solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar la proclamación de los resultados, luego de que el JNE rechazara su pedido de anular la votación realizada por los peruanos residentes en el extranjero.

Sánchez argumenta que hubo cambios en el procedimiento de escrutinio de las actas del voto exterior respecto de la primera vuelta, aunque las autoridades electorales desestimaron su reclamo.