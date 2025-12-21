La Policía detuvo a Jean Piero Alex Nájera Barrueta (23), por encontrarse presuntamente inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

Según el reporte policial, el detenido habría sustraído diversas especies —entre ellas ropa, utensilios de cocina, accesorios y juguetes— valorizadas en aproximadamente S/ 11 100, en agravio de varios comerciantes de la feria navideña instalada en la Plaza de Armas del distrito de Amarilis. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas del mismo día.

Los agraviados fueron identificados como Albino Falcón Herrera; Sheyla Abigail Solís Gamarra; Katherine Karina Vélez de Villa Pacheco; Karlheinz Gessu Fernández Bermúdez; Yois Shakira Gabriel Jáuregui y María Sybeli Miguel Jiménez.

LOGRARON UBICARLO

Tras tomar conocimiento del hecho, personal de la PNP realizó un operativo de búsqueda, logrando ubicar y capturar al presunto autor frente a la institución educativa Marcos Durán Martel (zona Cachina). Durante la intervención se logró recuperar los bienes sustraídos, procediéndose a su incautación y lacrado, para posteriormente ser devueltos a los afectados conforme a ley.

El detenido fue trasladado a la Comisaría PNP Amarilis, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento de la Dra. Lizet Reynoso Calzada, fiscal adjunta de la Unidad Piloto de Flagrancia de Huánuco.