En un ambiente de fe, arte y esperanza, se desarrolló con rotundo éxito el II Encuentro Escolar de Coros Navideños 2025, realizado en honor al Niño Jesús El Doctorcito. El evento tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en las instalaciones de la Parroquia El Sagrario de La Merced, congregando a lo más destacado del talento coral estudiantil de la región.

La actividad fue organizada por la Hermandad Virgen de la Merced, con la venia de monseñor Pedro Alberto Bustamante López, obispo de la Diócesis de Huánuco. En esta segunda edición, el encuentro destacó por el trabajo articulado entre diversas instituciones, contando con la coorganización de la Honorable Municipalidad Provincial de Huánuco, el respaldo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Huánuco y el apoyo permanente de la Diócesis de Huánuco.

Talento y disciplina en escena

Más de 180 niños y jóvenes subieron al escenario para ofrecer emotivas interpretaciones que conmovieron al público asistente. Las instituciones educativas participantes fueron: San Vicente de la Barquera; María Auxiliadora; La Inmaculada Concepción; La Divina Misericordia; Von Neumann; San Agustín; Santa Elizabeth

Reconocimiento a la comunidad educativa

La organización expresó su profundo agradecimiento a los directores de las instituciones educativas participantes, resaltando su compromiso con la promoción del arte y la cultura desde las aulas. De igual manera, se rindió un especial reconocimiento a los docentes de arte y música, cuya dedicación, disciplina y acompañamiento han sido clave en la formación artística de los estudiantes.

Durante la clausura, representantes de la Hermandad señalaron que “la voz de estos niños es la promesa de un futuro más sensible y lleno de esperanza; su talento no solo engalana nuestra ciudad, sino que nos recuerda el verdadero sentido de la Navidad”.

De esta manera, el II Encuentro de Coros Navideños se consolida como un espacio fundamental para el fortalecimiento de la identidad cultural y religiosa de Huánuco, dejando una huella imborrable tanto en los jóvenes coristas como en el público que se dio cita.