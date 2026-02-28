Ingeniero forestal baleado en Puerto Inca se encuentra estable en Pucallpa

El Juzgado ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Ray Ganz y Sebastián Cáceres, investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, en agravio del propietario del restaurante “Cabaña Grill J&M”, en Tingo María. La medida fue sustentada por el Ministerio Público – Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado.

De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados habrían exigido el pago de un “cupo” mediante mensajes enviados a través del aplicativo WhatsApp, en los que profirieron amenazas contra la integridad del agraviado y de su entorno familiar.

Para amedrentarlo, habrían remitido imágenes de un arma de fuego y utilizado información interna del establecimiento, aprovechando un vínculo laboral previo y vigente con el negocio.

LO UBICAN CON TECNOLOGÍA

Tras la denuncia, personal policial ejecutó diligencias de geolocalización e inteligencia, lo que permitió ubicar e intervenir a los investigados, así como incautar equipos celulares que contendrían conversaciones y archivos relacionados con el hecho investigado.

El despacho fiscal sustentó la existencia de fundados y graves elementos de convicción, además del peligro procesal, logrando que el Poder Judicial imponga la medida coercitiva por el plazo de nueve meses. Durante este periodo continuarán las diligencias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.