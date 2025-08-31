Cámara de Comercio de Huánuco celebra 100 años de vida institucional

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal provincial Eliseo Quispe Rodríguez, logró que el Juzgado Colegiado ordene nueve meses de prisión preventiva contra Alon Clemente, investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de edad.

De acuerdo con la investigación fiscal, la agraviada se encontraba jugando con una amiga en la sección de papas del mercado mayorista de Huánuco cuando el imputado la habría sujetado de la mano y llevado por la fuerza hacia un ambiente aislado, entre costales, papas y otros objetos. En ese lugar, presuntamente le tapó la boca y le realizó tocamientos en sus partes íntimas.

Minutos después, una ciudadana que pasaba por el lugar intervino al notar lo que ocurría. Grabó lo sucedido y alertó de inmediato a la madre de la menor. La agraviada habría sufrido con anterioridad tocamientos indebidos por parte del imputado y amenazas para que no dijera nada.