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La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco confirmó la información difundida por Tu Diario el pasado jueves 27 de agosto sobre el hallazgo de elevados niveles de arsénico en ocho niños menores de 10 años, residentes del centro poblado de Pachabamba, en el distrito de Santa María del Valle.

El director regional de Salud, Luis Maccha Aiquipa, expresó su preocupación por los resultados de los análisis, debido a las altas concentraciones de este metal pesado detectadas en los menores, quienes, según se informó, viven en condiciones de extrema pobreza.

El funcionario detalló que el límite máximo señalado para el arsénico en el organismo es de 20 microgramos por gramo de creatinina. Sin embargo, los resultados obtenidos en los ocho niños registraron valores que oscilan entre 32.45 y 82.91 microgramos por gramo de creatinina, por lo que se ha dispuesto una evaluación médica especializada para determinar las medidas que correspondan.

IMPOSTERGABLE EVALUACIÓN

Maccha Aiquipa informó que el pasado sábado se programó una primera evaluación médica de los menores a cargo de un pediatra. Tras esta valoración, se tiene previsto derivarlos al Instituto Nacional de Salud (INS), en Lima, para que sean evaluados por especialistas y, de ser necesario, reciban el tratamiento farmacológico correspondiente.

Los niños viajarían acompañados por sus padres, quienes también serán sometidos a evaluaciones clínicas con el objetivo de determinar si presentan exposición al arsénico u otras alteraciones relacionadas.

La DIRESA Huánuco continuará realizando el seguimiento de los menores y coordinando con las instituciones competentes para determinar el origen de la exposición y adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de los niños y sus familias.