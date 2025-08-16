Enseñan a escoger los juguetes correctos
En el marco de la celebración del Día Mundial del Niño, la Dirección Regional de Salud Huánuco (Diresa) lanzó una campaña de sensibilización y orientación dirigida a padres de familia, con el objetivo de fomentar la compra responsable de juguetes seguros y libres de sustancias tóxicas.

La iniciativa se sustenta en el cumplimiento de la Ley N.° 28376, que prohíbe y sanciona la fabri-cación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio peligrosos para la salud.

La responsable del Área de Juguetes y Útiles de Escritorio de la Dirección Ejecutiva de Salud Am-biental, Flor de María Reyes Viviano, advirtió que muchos productos de dudosa procedencia pueden contener plomo y otras sustancias dañinas.

“Nuestra institución está trabajando en la identificación y vigilancia sanitaria de los estableci-mientos comerciales que expenden juguetes en el departamento, con el objetivo de garantizar que los productos ofrecidos sean seguros para los niños”, remarcó.

Asimismo, la Diresa recordó a los consumidores verificar siempre el rotulado de los productos, que debe incluir el nombre, registro sanitario otorgado por Digesa, fecha de vencimiento, datos del fabricante, lote de producción y condiciones de conservación en el caso de alimentos, así como la autorización sanitaria en el caso de juguetes.

El director ejecutivo de Salud Ambiental, Dennys Valverde Fonseca, exhortó a los padres de fami-lia a tomar conciencia sobre la importancia de elegir productos seguros. “La compra de un jugue-te saludable es una forma de proteger la vida y el bienestar de nuestros niños”, enfatizó.

