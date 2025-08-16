Más de 200 artistas en el II Concurso Internacional de Pintura Rápida en Huánuco

En el marco de la celebración del Día Mundial del Niño, la Dirección Regional de Salud Huánuco (Diresa) lanzó una campaña de sensibilización y orientación dirigida a padres de familia, con el objetivo de fomentar la compra responsable de juguetes seguros y libres de sustancias tóxicas.

La iniciativa se sustenta en el cumplimiento de la Ley N.° 28376, que prohíbe y sanciona la fabri-cación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio peligrosos para la salud.

La responsable del Área de Juguetes y Útiles de Escritorio de la Dirección Ejecutiva de Salud Am-biental, Flor de María Reyes Viviano, advirtió que muchos productos de dudosa procedencia pueden contener plomo y otras sustancias dañinas.

“Nuestra institución está trabajando en la identificación y vigilancia sanitaria de los estableci-mientos comerciales que expenden juguetes en el departamento, con el objetivo de garantizar que los productos ofrecidos sean seguros para los niños”, remarcó.

Asimismo, la Diresa recordó a los consumidores verificar siempre el rotulado de los productos, que debe incluir el nombre, registro sanitario otorgado por Digesa, fecha de vencimiento, datos del fabricante, lote de producción y condiciones de conservación en el caso de alimentos, así como la autorización sanitaria en el caso de juguetes.

El director ejecutivo de Salud Ambiental, Dennys Valverde Fonseca, exhortó a los padres de fami-lia a tomar conciencia sobre la importancia de elegir productos seguros. “La compra de un jugue-te saludable es una forma de proteger la vida y el bienestar de nuestros niños”, enfatizó.