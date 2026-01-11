El docente Julio César Gonzales Aquilino negó de manera categórica haber participado en presuntos actos de acoso y hostigamiento contra la exdirectora del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Glicerio Gómez Igarza” de Llata, Gladis Victoria Rojas Rivas.

Las acusaciones señalan que, durante la primera semana de diciembre de 2024, Gonzales Aquilino habría incurrido en actos de violencia psicológica, humillación y maltrato en perjuicio de la entonces directora del referido centro educativo.

Frente a estos señalamientos, el docente, a través de comunicación telefónica, rechazó las imputaciones y sostuvo que no ha participado en ningún tipo de hostigamiento o acoso contra la exautoridad institucional.

Asimismo, al ser consultado sobre el proceso judicial que enfrenta por una denuncia de agresión física contra su exconviviente, Gonzales Aquilino afirmó que se trata de un asunto distinto que continúa su trámite regular en el Poder Judicial. Indicó que responderá a dicho proceso conforme a ley, junto a su abogado.