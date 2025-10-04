Cinco policías que venían a visitar a su familia caen al río Mantaro
Una lamentable noticia enluta nuevamente a una familia educativa y a toda la provincia de Dos de Mayo. Tras varios días de intensa búsqueda, fue hallado sin vida el profesor Roger Ostos Acevedo, un joven maestro muy querido por su comunidad y recordado por su compromiso con la enseñanza y con sus alumnos.
Las circunstancias de su muerte aún es materia de investigación para las autoridades en la provincia de Dos de Mayo; sin embargo, todo indica que fue víctima de un acto violento que truncó injustamente una vida llena de sueños y esperanzas del querido profesor.
Roger Ostos deja en la orfandad a su pequeño hijo, quien ya había perdido a su madre el año pasado en un trágico suceso ocurrido en la selva. Una historia marcada por el dolor y la injusticia que hoy vuelve a golpear a una familia que solo anhelaba vivir en paz.
Sus colegas, amigos y familiares lo buscaron incansablemente, aferrados a la esperanza de encontrarlo con vida. Hoy, su partida deja un profundo vacío y una comunidad que clama por verdad y justicia.