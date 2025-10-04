Terminaron su servició sin novedad, alistaron su maleta y partieron rumbo a Huancayo para visitar a sus familiares, sin imaginar que la muerte los acechaba.

El automóvil plomo donde viajaban cinco policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Pasco, se despistó y cayó al río Mantaro, en el km 13 de la Carretera Central, cerca del peaje Quiulla - Huari, en La Oroya.

El accidente ocurrió ayer a las 10:30 de la mañana. Cuatro de los jóvenes suboficiales de la promoción 2023 “Los Líderes de la Paz” de la Escuela de Suboficiales de Pilcomayo, cayeron al torrente, lamentablemente el S3PNP Miguel Vilca Ccosco (24), quien al parecer dormía al momento del percance, habría sido arrastrado por el torrente y está desaparecido.

FATAL

El vehículo Hyundai F6M-542, era conducido por el suboficial de tercera PNP Brayan López López, quien venía acompañado por sus cuatro colegas que egresaron el año pasado de la Escuela de Suboficiales de Pilcomayo y fueron reasignados a Cerro de Pasco.

Los policías viajaban desde Pasco a Huancayo para pasar sus días de franco con sus familias. Según la policía, el conductor Brayan López resultó ileso pero sus compañeros Kenn Ibarra Quispe, Zair Chamorro Torres y Roly Guerrero Torres fueron trasladados de emergencia a EsSalud de La Oroya con lesiones de consideración. De acuerdo a las pesquisas se presume que el exceso de velocidad o cansancio del conductor sería la posible causa del fatal despiste. Peritos de la UPIAT investigan el hecho.