Un interno del pabellón 3 del penal de Huamancaca Chico, escapó al promediar las 17:00 horas de ayer, trepando la pared del lado derecho del recinto penitenciario. El reo Gerson Pool Soto Camargo (31) dijo que iba al tópico de enfermería y habría aprovechado un descuido del personal de seguridad para escapar.

Una vez solo, el interno saltó el cerco perimétrico hacia la zona conocida como “ tierra de nadie“. Allí escaló el muro por un pararrayos en la zona entre el torreón “1” y “2”, se lanzó a la calle 17 de Mayo y fugó.

Tras descubrir la fuga, personal del INPE, policías y hasta serenos se movilizaron; a las 5:35 lograron ubicarlo en una vivienda en la avenida Max Hougler y la avenida Progreso, cerca al penal. El preso de unos 35 años, vestía un polo plomo y shorts negros al momento de la fuga, pero no pudo llegar muy lejos.

Los vecinos también alertaron de la presencia del fugitivo. Ahora, se investigará cómo el reo pudo huir sin que no lo vieran.

No es la primera vez

Soto Camargo es un interno de alta peligrosidad y fue sentenciado a 22 años de cárcel por el delito de banda criminal y homicidio calificado.

El 18 de febrero fue trasladado procedente del penal de Río Negro, y permanecía en el pabellón “3” de máxima seguridad.

Antes, en 2014 también escapó del penal de Río Negro. En aquel entonces, lo ubicaron cinco días después en el hospedaje “Leslie” en el distrito de Pangoa junto a otros dos sujetos.