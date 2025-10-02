Un joven de 18 años resultó con lesiones graves tras ser atacado en Chanchamayo por un adolescente de 15 años, quien lo interceptó junto a tres acompañantes el pasado 22 de septiembre. El grupo habría increpado a la víctima por presuntos conflictos con un familiar, situación que terminó en agresión.

De acuerdo con la investigación, el adolescente utilizó un objeto metálico para golpear en el rostro al joven, ocasionándole una herida que requirió atención de emergencia en un hospital de la zona.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía de Familia presentó las pruebas correspondientes, entre ellas el informe médico legista y el acta policial. Con estos elementos, el Juzgado de Familia de Chanchamayo ordenó 60 días de internamiento preventivo para el menor, quien fue trasladado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de El Tambo, en Huancayo.