En el operativo policial “Plan Cerco 2025” realizado por el personal de la Comisaría PNP Aucayacu realizado el 18 de diciembre del presente logrando intervenir a dos personas que se encontraban en posesión de armas de fuego sin la debida autorización. El operativo estuvo orientado a prevenir, neutralizar y contrarrestar el accionar delictivo en sus diversas modalidades.

Durante el desarrollo de las acciones policiales, en el centro poblado San José de Pucate, a la altura de la Posta de Salud, el personal policial observó al interior de un inmueble —cuya puerta se encontraba abierta— a dos personas de sexo masculino portando dos armas de fuego tipo escopeta, por lo que procedieron de inmediato a la intervención policial.

NATURALES DE SAN MARTÍN

Los intervenidos fueron identificados como César Pisco Pisco (53) y Maguin Pisco Pisco (60), ambos naturales de la provincia de Tabaloso, departamento de San Martín, quienes manifestaron no contar con licencia para portar dichas armas, señalando que las utilizaban para la caza de animales silvestres.

Ante estos hechos, procedió al recojo e incautación de las armas de fuego, así como al traslado de los intervenidos en calidad de detenidos a la Comisaría PNP Aucayacu, por encontrarse presuntamente implicados en el delito contra la Seguridad Pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego, a fin de continuar con las diligencias de ley correspondientes.