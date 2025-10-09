La mañana del martes 8 de octubre, un camión que transitaba por la ruta San Miguel de Cauri – Raura sufrió una aparatosa volcadura, dejando como saldo dos personas fallecidas y un herido.

El accidente se produjo a pocos minutos de la comunidad de Antacallanca. Según información preliminar, las víctimas mortales serían la esposa y u ocupante no identificado.

En tanto el sobrino del conductor, Ende Tadeo, sobrevivió al siniestro. Tadeo, natural del distrito de San Miguel de Cauri, fue trasladado a un centro de salud con heridas de consideración.

Transportistas que se encontraban en la zona alertaron de inmediato a las autoridades, quienes acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, los nombres de los fallecidos no habían sido confirmados por las autoridades. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor habría perdido el control del vehículo debido al cansancio.