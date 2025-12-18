Huánuco: caen cuatro implicados en tráfico de drogas con 28 kilos de cocaína rumbo a Lima

La Unidad Piloto de Flagrancia del Distrito Fiscal de Huánuco, a través del fiscal adjunto provincial Jhon Veni Albino Abundo, logró una sentencia condenatoria contra Rainerio Quijano y Enrique Pinto por el delito de hurto agravado en grado de tentativa. Ambos fueron detenidos en flagrancia delictiva y condenados a un año, nueve meses y veintitrés días de pena privativa de libertad.

Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del presente año, cuando las víctimas estacionaron su vehículo y dejaron un teléfono celular cargando en su interior. En ese momento, Quijano introdujo la mano por la ventana del automóvil y sustrajo el equipo, mientras que Pinto cumplía la función de vigía.

La madre de la víctima, quien se encontraba dentro del vehículo, intentó impedir el hurto; sin embargo, no logró evitar que el acusado se llevara el celular. Tras el hecho, dio aviso a su familiar, quien, junto a su esposa y ella misma, persiguieron a los imputados a bordo de su vehículo.

RECONOCIDOS POR LA VÍCTIMA

Los acusados fueron alcanzados en las inmediaciones del Club Lawn Tennis, en el distrito de Amarilis. Al ser reconocidos por la víctima, arrojaron el celular e intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron retenidos por vecinos del sector y posteriormente entregados a efectivos de la Policía Nacional.

Asimismo, los sentenciados abonaron una reparación civil de 600 soles a favor de las víctimas, monto que fue cancelado en su totalidad e incluye el pago íntegro del valor del celular, el cual quedó inoperativo tras el hecho.

Este caso reafirma el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia en la región Huánuco, garantizando justicia y seguridad para la ciudadanía.