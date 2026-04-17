Huánuco: condenan a 18 años de prisión por tentativa de violación y desobediencia a la autoridad

En menos de 72 horas, dos sujetos implicados en el delito de tentativa de hurto agravado de ganado, en agravio de un ciudadano de la localidad de Covinilla Alta, distrito de Monzón, fueron sentenciados.

A pedido de la Fiscalía Provincial Mixta de Monzón, liderada por el fiscal provincial David Melgarejo Alcedo, se logró obtener una sentencia condenatoria contra los imputados.

CASTIGO

El proceso culminó con la condena de Leonardo Álvarez a un año y un mes de pena privativa de libertad, y de José Ríos a un año y ocho meses. Ambas sanciones fueron convertidas en prestación de servicios comunitarios. Asimismo, se dispuso el pago solidario de S/ 400 por concepto de reparación civil, monto que fue aceptado por la víctima.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2026, al promediar el mediodía, cuando el agraviado sorprendió a uno de los imputados dentro de su corral de cerdos, mientras su cómplice lo esperaba en un trimóvil para facilitar la huida. Tras una persecución, con apoyo de familiares y pobladores, se logró intervenir a uno de los implicados. Posteriormente, el segundo sujeto se presentó ante el despacho fiscal para admitir su participación en el ilícito penal.

Gracias al requerimiento de proceso inmediato formulado por la Fiscalía y al trabajo del fiscal adjunto provincial Héctor Zanoni Ucañan Gill, desarrollaron la audiencia de terminación anticipada.