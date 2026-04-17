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Carlos Retoblo fue condenado a 18 años y tres meses de pena privativa de la libertad efectiva por los delitos de tentativa de violación sexual y desobediencia a la autoridad. La sentencia fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, representada por el fiscal provincial César Fernando Palli Calla.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en julio de 2025, en la ciudad de Huánuco, cuando el sentenciado intentó vulnerar la libertad sexual de su exconviviente, identificada con las iniciales R.L.C.

Asimismo, se determinó que Retoblo incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad al incumplir de manera deliberada una orden judicial previa que le prohibía acercarse a la víctima. Con ello, vulneró las medidas de protección dictadas a favor de la agraviada en el contexto de violencia familiar.

LAS PRUEBAS

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que acreditaron la responsabilidad del imputado, entre ellas el testimonio de la víctima, pericias que confirmaron la afectación sufrida y el registro de notificación de las medidas de protección, las cuales fueron desacatadas por el agresor.

Como resultado, el Poder Judicial impuso la referida condena, que se cumplirá hasta el año 2043. Además, se fijó el pago de una reparación civil de S/ 3,000 a favor de la agraviada y de S/ 1,000 a favor del Estado. El fallo también dispone que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico especializado como parte de su proceso de readaptación social.