El operativo inopinado agentes dela Policía Nacional del Perú (PNP) incautó y destruyó equipos valorizados en más de S/ 1,6 millones dentro del área natural protegida. Las autoridades advirtieron que la minería ilegal está avanzando hacia zonas de alta biodiversidad en la región.

La ejecución del operativo contra la minería ilegal dentro del Área de Conservación Regional (ACR) Bosque Montano de Carpish en Huánuco, se desarrolló en el caserío Esperanza, que pertenece al distrito de Las Palmas, provincia de Leoncio Prado, donde las autoridades constataron la presencia de maquinaria y herramientas utilizadas para la extracción ilícita de minerales.

El operativo fue liderado por el mayor PNP Sandro Mario Vilca Samán, jefe de la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de Huánuco, con la participación de 12 efectivos policiales, además de representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y de entidades técnicas como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS), la Autoridad Local del Agua (ALA) de Tingo María y el Equipo Forense de Medio Ambiente (EFOMA).

El personal policial halló balsas dragas, motores chinos, bombas de succión, tuberías, mangueras, trajes de buzo, generadores eléctricos y combustible, entre otros equipos. Asimismo, se descubrió un campamento rústico que habría sido utilizado por los mineros ilegales para sus operaciones dentro del área protegida.

Según el reporte e las autoridades, todo lo incautado fue destruido fue valorizado en S/ 1 696 400, los objetos fueron hallados a orillas del río Derrepente, en ambas márgenes, evidenciando la magnitud de las operaciones ilícitas que afectaban este ecosistema montano de alta importancia ecológica.

El operativo culminó cerca de las 22:00 horas del mismo día, tras más de 15 horas de labores continuas. El ACR Bosque Montano de Carpish, hogar de especies endémicas y fuente vital de agua para miles de pobladores, continúa amenazado por la expansión de actividades ilícitas. Mantener su protección es clave para garantizar la salud ambiental y el bienestar de las comunidades locales.