La famosa y tradicional Danza de Negritos de Huánuco, es una de las festividades religiosas y culturales más grandes del país, que se desarrolla entre finales de diciembre y las primeras semanas de enero de cada año; sin embargo, todo indica que este año nuevamente podría ser postergada a causa de la pandemia.

Esto implicaría un duro golpe económico para los artesanos de la región que se dedican a la bordadura y elaboración de los trajes de los danzantes. Asimismo, empresarios del rubro de servicios turísticos se verían afectados . En el departamento existen 95 cofradías de Negritos y recorren las calles desde el 24 de diciembre hasta el 19 de enero del siguiente año como parte de la celebración del Niño Jesús.

Frente a esta situación el titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), James Jump Brancacho, advirtió que la posible “suspensión” todavía está por definirse, y que probablemente sí podría desarrollarse el evento costumbrista. “Está en proceso si es que se suspende o no, la danza tradicional de los Negritos. Hay que tener en cuenta también que las municipalidades, son los encargados de autorizar cualquier manifestación cultural en las calles, pero también es importante la opinión del sector salud ”, expresó Jump Branchacho, en referencia a la supuesta cancelación de la festividad cultural.

No obstante, ayer representantes de las cofradías, alcaldes, entre otras autoridades del sector sostuvieron una reunión para buscar una solución al inminente problema.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) Aldo Reyes Viviano, manifestó que la problemática es neta responsabilidad de los gobiernos locales, siendo los únicos organismos en autorizar dichos acontecimientos. “Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de autorizar la salida de las cuadrillas; sin embargo, he visto que algunas cofradías, de manera responsable lo están postergando (…), pero hay otros que exigen la salida. Yo no me opongo que salgan, pero el gran problema es el comportamiento de la población”, dijo el gerente de Desarrollo Social del GRH.

Una posible cancelación de la danza afectaría nuevamente la capital de la mayoría de artesanos bordadores de la colorida vestimenta de los Negritos de Huánuco, quienes invierten alrededor de S/20 000 a S/30 000, solo en mercadería.

Según el presidente de la Asociación Regional de Artesanos Bordadores, Clérigo Ventura Casimiro, en el 2020 se perdieron más de 50 mil soles (por empresario) de ganancia por contexto de la pandemia. Solo en Huánuco, existen más de 100 artesanos dedicados exclusivamente, al diseño de vestimentas costumbristas. “Desde el año pasado hemos estado solicitando apoyo a nuestras autoridades, pero lamentablemente no se ha dado. Esta pérdida económica no solo afecta a los artesanos, nos afecta a todos si es que no se reactiva la danza de los negritos”, enfatizó Ventura Casimiro.

