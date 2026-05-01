Pescadores de las diversas Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAS) pusieron sobre la mesa sus principales demandas durante una reunión con el titular del Ministerio de la Producción (PRODUCE), César Quispe Luján, en la provincia de Islay (Arequipa), donde solicitaron medidas concretas para enfrentar la problemática del sector.

Alrededor de 100 representantes de gremios de Arequipa, Moquegua y Tacna plantearon inquietudes relacionadas con la pesca de recursos como la pota, el jurel, el bonito y el tiburón, así como con recursos bivalvos. La reunión se llevó a cabo este jueves en Islay.

Al respecto, el ministro César Quispe Luján indicó que, en el caso de la pota y el bonito, se han establecido normas para garantizar la cuota a los pescadores artesanales de embarcaciones más pequeñas durante el periodo de pesca.

El funcionario aseguró que los pedidos que puedan ser atendidos en corto plazo serán implementados, mientras que el resto deberá ser encaminado para la siguiente gestión de gobierno.

EL FARO- MATARANI

Como parte de su agenda, el ministro supervisó el avance del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) El Faro, ubicado en Matarani. La obra está valorizada en cerca de S/40 millones y se prevé que esté terminada en diciembre de 2026.

El proyecto cuenta con un avance físico del 13% y se contará con un equipo para supervisar de manera constante los trabajos, a fin de evitar retrasos.