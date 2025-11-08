Con orgullo y alegría, el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, anunció que Betsi Rojas Jorge, representante de la marca “Vallesencia”, ha sido reconocida como ganadora nacional en la categoría “Fuerza Mujer” del concurso “Orgullo Emprendedor 2025”, organizado por una empresa financiera.

Betsi Paola Rojas Jorge es beneficiaria del proyecto “Mejoramiento de la Competitividad” y del PROCOMPITE impulsados por el Gobierno Regional de Huánuco. Su emprendimiento “Vallesencia” destaca por la innovación en productos derivados del café del Valle Derrepente, consolidando una propuesta de valor con enfoque sostenible y de empoderamiento femenino.

Asimismo, Betsi lidera la Asociación de Mujeres Apicultoras del Caserío San Juan de Cesina, en el distrito de Churubamba, donde impulsa el trabajo colectivo de 25 mujeres, entre adolescentes, madres solteras y adultas mayores, quienes fortalecen el desarrollo económico local con visión solidaria, inclusiva y productiva.

A través del Proyecto de Mejoramiento de la Competitividad, se brindó a la emprendedora soporte comunicacional integral para su postulación, acompañándola en la elaboración de su video y fotografías. Este acompañamiento permitió resaltar el impacto social y económico de su emprendimiento, posicionándolo entre los mejores del país.

PREMIO

El concurso “Orgullo Emprendedor – Fuerza Mujer 2025” reconoce a las empresarias peruanas que destacan por su liderazgo, innovación y aporte al crecimiento económico nacional.

Las ganadoras recibirán importantes premios para fortalecer sus negocios, siendo así el Gran Premio Caja Arequipa: S/ 25000 para capital de negocio, una beca en programas de estudio para emprendedores y un seguro integral MYPE por un año; el premio Oro: S/ 12000 para capital de negocio, una beca de formación y un seguro de protección integral, premio; el premio Plata: S/ 6000 para capital de negocio, una beca de formación y un seguro de asistencia MYPE y el premio Bronce: S/ 4000 para capital de negocio, una beca de formación y un seguro de protección integral.

El orden de las ganadoras se dará a conocer durante la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, en el Hotel Westin de San Isidro – Lima. En esta edición también fueron reconocidas Yanira Rojas Guevara (Bosques Interandinos) y Janice Villalobos Paz (La Productora).

Actualmente, Betsi Paola Rojas Jorge participa en la Feria Internacional de Cafés Especiales – FICAFÉ 2025, en la ciudad de Chachapoyas, Amazonas, mostrando sus mejores productos de café y miel, con el acompañamiento técnico y comercial del proyecto “Mejoramiento de la Competitividad”.