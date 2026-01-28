Huánuco: realizan trámites gratuitos de DNI para más de 350 personas

Efectivos de la División Regional de Inteligencia, en coordinación con agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco, lograron recuperar cuatro motocicletas lineales reportadas como robadas entre diciembre de 2025 y enero del presente año. El hallazgo se realizó en una vivienda ubicada en la localidad de Yuncachaca, centro poblado de Parara, jurisdicción del distrito de Cayrán.

La intervención fue posible gracias a información confidencial proporcionada a los agentes de Inteligencia, lo que permitió ubicar el presunto escondite utilizado por una banda dedicada al robo de vehículos menores. Durante la inspección del inmueble, los policías encontraron en la parte posterior una motocicleta Nexus, tipo pistera, con placa de rodaje 5136-MW, la cual presentaba la chapa de contacto violentada.

Asimismo, en uno de los ambientes del predio fue hallada una motocicleta KTM, modelo Duke, sin placa de identificación. En un segundo ambiente se encontró otra unidad lineal, una Bajaj Pulsar con placa 1403-VS. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que las tres motocicletas contaban con denuncias por el delito de hurto agravado.

La Unidad de Robo de Vehículos informó a los agentes intervinientes que la primera motocicleta fue denunciada como robada el 7 de diciembre de 2025, la segunda el 10 de enero del presente año y la tercera el 24 de diciembre de 2025. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de estos hechos delictivos.

La Policía busca identificar a los dueños de casa y determinar si están implicados en el hurto de los vehículos o solo son receptadores.