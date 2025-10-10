Truchas frescas y fresas entregó recientemente el alcalde de Amarilis Roger Hidalgo Panduro, a los niños de seis instituciones educativas de programas no escolarizados de su jurisdicción para coadyuvar la disminución de la anemia, característica de su gestión, desde el 2023.

Desde tempranas horas la autoridad municipal llegó hasta el PRONOEI 553, Canteras de Llícua, al 073, La Esperanza, PRONOEI 821, “Antonio Raymondi” del sector 5 de San Luis, PRONOEI “Niños Vencedores” de La Pedroza, PRONOEI “El despertar de los niños” de Las Canteras de Llícua, PRONOEI, San Mateo.

Los productos ictiológicos producidos en la cuenca de Mancapozo que por su concentración de ácido graso Omega 3 y proteínas constituyen una fuente rica en minerales esenciales; además, como fósforo, selenio, potasio, yodo y vitaminas B3, B6, B12. Por su parte las fresas contribuyen a la alimentación con las vitaminas C y ácido fólico, minerales, fibra y antioxidantes.

Durante la jornada, el alcalde Roger Hidalgo Panduro manifestó“Desde el 2023 asumimos el firme compromiso de erradicar la anemia en Amarilis. Cada acción que realizamos tiene como eje central la salud y el futuro de nuestros niños. Alimentarlos bien es construir una generación fuerte, sana y con oportunidades”.

Por su parte la directora del PRONOEI 073 La Esperanza, Rocío Galán Taco, expresó su agradecimiento por la iniciativa municipal, destacando que “estas entregas son un apoyo fundamental para los padres de familia y una motivación para seguir promoviendo hábitos saludables desde la primera infancia”.

Asimismo, la directora del PRONOEI “San Mateo”, Selena Gamarra, resaltó. “Es alentador ver a nuestras autoridades cercanas a la niñez. Este tipo de gestos demuestran que la gestión municipal trabaja de manera integral por el bienestar de nuestras comunidades educativas”

La Municipalidad Distrital de Amarilis continúa implementando acciones sostenidas que impactan directamente en la salud y calidad de vida de la población, reafirmando que Amarilis avanza con hechos, no palabras, bajo una gestión que apuesta por el desarrollo humano y el bienestar social.