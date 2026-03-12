Gobierno declara emergencia en diversos distritos del país por intensas lluvias
La ONPE, mediante la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, viene entregando credenciales a los ciudadanos sorteados como miembros de mesa, titulares y suplentes, para las Elecciones Generales de Perú 2026. Esta labor se realiza a través de 25 oficinas distritales y 69 en centros poblados, desde donde el personal contacta y notifica a los seleccionados, formalizando así su participación en la jornada electoral.

En las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea se contará con más de 10 mil miembros de mesa para el desarrollo de los comicios. La entrega de credenciales también se realiza mediante visitas domiciliarias, y los ciudadanos designados pueden descargarla de forma virtual en la plataforma de consulta electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

PIDE QUE RECOJAN CREDENCIALES

Al respecto, el jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Montes Mata, exhortó a los ciudadanos designados a recoger su credencial y participar en las capacitaciones programadas, ya que su labor es fundamental para el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

En el casco urbano, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas ubicadas en Amarilis (Urb. Leoncio Prado Mz. H Lote 28-Calle 8 y Jr. Lloque Yupanqui N.º 18, Paucarbamba), Pillco Marca (Av. Pillco Marca Lote 21 Urb. El Trébol) y Huánuco (Jr. Independencia N.°1980) para recoger su credencial o recibir orientación. Precisó que la atención en las oficinas es de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

PIDE JUSTIFICAR

Del mismo modo, recordó que quienes no puedan asistir a las capacitaciones presenciales por motivos laborales o personales pueden acceder al módulo de capacitación virtual para miembros de mesa, disponible en el portal institucional de la ONPE (https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth).

Finalmente, recuerdan que las jornadas nacionales de capacitación presencial para miembros de mesa se realizarán los domingos 29 de marzo y 5 de abril, fechas en las que los ciudadanos designados podrán reforzar sus conocimientos sobre la instalación de la mesa de sufragio, el proceso de votación, el escrutinio y el llenado de actas electorales. Con estas acciones, la ODPE Huánuco avanza en el cumplimiento del cronograma electoral y en la organización de un proceso transparente y ordenado.

