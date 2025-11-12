Ministro de la Producción realiza visita oficial a la Unidad Técnica de Ambo

Centenares de ejemplares del libro “Canciones viajeras”, de la reconocida autora Pepita García-Miró, fueron entregados recientemente por el ministro de Cultura, Alfredo M. Luna Briceño y alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, a los estudiantes de la institución educativa “José Carlos Mariátegui – El Amauta”, con ocasión al Día Nacional de la Biblioteca Escolar.

El encuentro, realizado en la mañana del lunes, reunió a estudiantes, docentes y padres de familia, quienes recibieron con alegría la visita de ambas autoridades. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de fomentar el hábito de la lectura desde las aulas, como una herramienta esencial para el desarrollo personal, cultural y social de los niños y jóvenes.

RESALTA INICIATIVA

El ministro Alfredo M. Luna Briceño resaltó la iniciativa del gobierno local y el compromiso de seguir trabajando para acercar la lectura y la cultura a todos los rincones del país. “Promover el acceso a los libros y a la cultura es una tarea compartida. Espacios como este fortalecen nuestra identidad y siembran esperanza en las nuevas generaciones”, señaló.

Mientras que el alcalde resaltó que “La lectura abre puertas al conocimiento y al futuro. Estos libros no solo son páginas, sino caminos hacia nuevas oportunidades. Cuando un libro llega a las manos de un estudiante, nace la posibilidad de soñar, crear y transformar su realidad. Agradezco al ministro y a la Biblioteca Nacional por mirar a Amarilis y a nuestros niños con el corazón”.

La jornada concluyó en medio de aplausos, sonrisas y la emoción de los escolares, quienes se llevaron más que un libro: la inspiración de leer, soñar y construir un futuro con conocimiento.