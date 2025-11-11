El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) Agroindustrial U.T. Ambo recibió la visita del ministro de la Producción, César Quispe Luján, una importante acción que reafirma el compromiso con la innovación, el desarrollo productivo sostenible y la mejora continua de la agroindustria nacional.

Durante el recorrido por las instalaciones de la Unidad Técnica de Ambo, el ministro Quispe Luján que estuvo acompañado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez. conocieron de cerca el trabajo que realiza el CITE para fortalecer la competitividad, la innovación y el valor agregado en el sector agroindustrial regional.

PRESENTAN PRODUCTOS

Los especialistas del centro presentaron una muestra de los productos desarrollados en la planta multipropósito, fruto del trabajo conjunto entre los productores locales y el equipo técnico del CITE.

Asimismo, los ministros degustaron diversos productos innovadores elaborados por empresarios huanuqueños, entre ellos aguaymanto deshidratado, vodka de papas nativas, mistela de pitahaya y snacks de macambo con jarabe de yacón. Cada uno de estos productos refleja el talento, la creatividad y la riqueza productiva de la región Huánuco.

La jornada permitió fortalecer los lazos de cooperación entre el Estado, la empresa y la comunidad productiva local, reafirmando el compromiso del Ministerio de la Producción con el desarrollo sostenible y la innovación en todo el país.