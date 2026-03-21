Con el objetivo de contribuir al acceso a la educación, más de 800 kits de útiles escolares fueron entregados a niños de zonas vulnerables del distrito de Huánuco durante el último fin de semana.

La iniciativa fue impulsada por el empresario Manuel Vivanco Osorio, quien llegó acompañado de su equipo de trabajo hasta los centros poblados de Tambogán, Utao y Quenrra en el distrito de Churubamba, donde se distribuyeron los materiales entre estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Cada kit estuvo conformado por cuadernos, colores, lapiceros, borrador y tajador, herramientas básicas para el desarrollo de las actividades escolares. La entrega benefició a decenas de familias de escasos recursos en estas localidades.