Huánuco: “La Casa de Bernarda Alba” vuelve a escena

Desde tempranas horas del sábado 11 de octubre, el alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, realizó la entrega de miles de prendas de vestir a personas en situación de vulnerabilidad y escasos recursos económicos. La donación incluyó ropa para todas las edades, tanto para damas como para caballeros.

Entre los artículos distribuidos se encontraban zapatillas, calcetines, ropa interior femenina, además de alimentos como arroz y arvejas partidas. Los beneficiarios fueron principalmente pobladores de zonas urbano-marginales, personas con discapacidad, mujeres gestantes, madres de familia, y damnificados.

GESTIÓN

El alcalde destacó que tanto las prendas como los alimentos fueron gestionados ante la SUNAT, ADUANAS e INDECI. Asimismo, anunció que en los próximos días llegará un nuevo lote de ropa nueva al distrito, también obtenida a través de estas instituciones.

“Esta vez fue el turno de los varones. Mañana (domingo) estaré en la ciudad de Lima y traeré otro lote de donaciones que hemos conseguido. Gracias a Dios, se nos abren las puertas de muchas instituciones que desean colaborar con nuestra población”, expresó el burgomaestre.