La emblemática obra “La casa de Bernarda Alba”, del reconocido dramaturgo español Federico García Lorca, regresa a las tablas en Huánuco de la mano del elenco Teatro Derecho, bajo la dirección de Rodolfo Espinoza Zevallos y con la participación de destacados actores huanuqueños.

La temporada será presentado del martes 14 al sábado 17 de octubre en el Paraninfo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval), con funciones a las 7:30 p. m. La puesta en escena contará con la actuación de Marco Barrueta, Paola Reynaga y Fernando Salinas, Sofía Trejo, Cori Aldave, Lucía Espinoza, Marikris Palomino, Nilsa Garay, Linda Cárdenas y Toly Alva.

Marco Barrueta interpretará a Bernarda, la figura central de la obra, una madre autoritaria que, tras quedar viuda, impone un luto de ocho años a sus hijas, desencadenando una intensa trama de represión, deseo y conflicto familiar.

“El texto, escrito en los años 30, es considerado una de las diez mejores obras teatrales de todos los tiempos. La traemos con un elenco sólido para que Huánuco disfrute de obras de culto y trascendencia, como sucede en las grandes ciudades”, señaló Rodolfo Espinoza.

Desde su fundación en 2023, Teatro Derecho ha producido 14 obras teatrales en la ciudad. “Nos gustaría que la acogida del público sea mayor, porque hay mucho talento en los actores de Huánuco. Lamentablemente, uno de los retos es que no contamos con un auditorio adecuado para estas presentaciones”, comentó Marco Barrueta.