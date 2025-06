Huánuco: familiares de docente fallecida en accidente piden justicia

En una clara muestra de sensibilidad social y compromiso con los sectores más vulnerables, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis, Roger Hidalgo, realizó la entrega de una prótesis dental acrílica a Doris Vélez de Villa de Dávila Mallqui, vecina adulta mayor en situación de vulnerabilidad.

Importante acción se llevó a cabo en el marco del Acuerdo de Concejo n.° 015-2025-MDA/CM, demostrando que en Amarilis no se dejan promesas en el papel: se convierten en hechos que transforman vidas.

Durante el acto de entrega, el burgomaestre amarilense enfatizó que su gestión está orientada a brindar soluciones reales y directas a la población, especialmente a los adultos mayores que muchas veces son olvidados por el sistema.

“Los adultos mayores no solo merecen respeto, merecen atención real, concreta y con resultados. Hoy no entregamos solo una prótesis, sino que devolvemos calidad de vida, autoestima y dignidad a una mujer que lo necesita. La gestión no gobierna desde el escritorio, lo hacemos desde el corazón, escuchando, atendiendo y resolviendo”, sostuvo Hidalgo.

La beneficiaria, Doris Vélez de Villa, visiblemente emocionada, agradeció profundamente este gesto: “Dios los bendiga, Gracias por devolverme la sonrisa y por no olvidarse de los que muchas veces ya no somos escuchados. Hoy me siento feliz y acompañada. Gracias”, expresó.