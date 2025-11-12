Huánuco: reconocen a escolares campeones en Juegos Escolares y Paradeportivos

El proyecto denominado “Adquisición de plataforma de conectividad profesional para las unidades operativas de la Municipalidad Distrital de Amarilis” fue entregado al presidente de la República, José Jerí Oré, durante su reciente visita al Centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana del distrito.

La propuesta, presentada por el alcalde Roger Hidalgo Panduro, demanda una inversión de 28 millones de soles y tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana a través de la implementación de equipos tecnológicos y logísticos de última generación.

En el encuentro participaron el presidente Jerí Oré, el alcalde Hidalgo Panduro y el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, quienes destacaron la importancia de invertir en tecnología para combatir la delincuencia.

DETALLE

El proyecto contempla la adquisición de 183 cámaras corporales (bodycam), 110 radios portátiles tetra, 52 radios portátiles duales, dos estaciones base tetra, 32 radios móviles POC, seis radios móviles tetra y un centro de control y monitoreo. Asimismo, incluye la compra de vehículos de patrullaje destinados a reforzar la presencia policial y la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Esto es un compromiso del propio presidente José Jerí para atender la demanda del distrito. Hemos logrado poner en sus manos un proyecto de más de 28 millones de soles. No estaba previsto que el presidente llegue a Amarilis, pero lo hemos conseguido”, expresó con satisfacción el alcalde Roger Hidalgo.

Esta iniciativa forma parte de las gestiones municipales orientadas a modernizar el sistema de seguridad ciudadana y garantizar una respuesta rápida, eficiente y coordinada frente a los actos delictivos en Amarilis.