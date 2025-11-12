El alcalde Antonio Jara Gallardo reconoció y condecoró a los escolares huanuqueños que brillaron en los XXXIII Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025, dejando en alto el nombre de nuestra ciudad en la etapa nacional.
Más de 140 jóvenes atletas representaron a Huánuco con orgullo y compromiso en disciplinas como fútbol, ajedrez, futsal, natación, atletismo, voleibol, básquet, judo y paratletismo. Su entrega, disciplina y espíritu deportivo son ejemplo y orgullo para Huánuco.
Entre los destacados campeones figuran:
Joly Lila Omo Tola (San Vicente de La Barquera) – Oro en natación 50 m Pecho.
Fausto Matías Benavides Casimiro (Santa Elizabeth) – Oro en atletismo 110 m con vallas.
Jhansu Valenzuela Ramos (Mariscal Cáceres) y Mateo Tenazoa Pérez (Julio Armando Ruiz Vásquez) – Plata en judo Categoría B.
IE Nuestra Señora de las Mercedes – Bronce en fútbol damas Categoría C.
I.EP. San Vicente de La Barquera – Campeones nacionales en Futsal Varones Categoría B, clasificados al Sudamericano Escolar en Asunción, Paraguay.
Ariana Youngmi Ponce Payano (La Inmaculada Concepción) – Bronce en Atletismo 150 m Categoría B..