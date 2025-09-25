Intervención de serenazgo permite internamiento de presunto violador en Potracancha

La Dirección Regional de Educación anunció a los talentosos estudiantes que han destacado en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas (ONEM) 2025 etapa regional, un concurso que busca promover el desarrollo del pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas complejos entre los jóvenes del país.

Los ganadores, provenientes de diversas de las provincias de Huánuco, Leoncio Prado y Yarowilca, demostraron su perseverancia y constancia a lo largo de las diferentes etapas del concurso, destacando en el uso creativo de sus conocimientos matemáticos.

Los ganadores de la ONEM 2025 incluyen:

Nivel 1: en el 1.° Salas Espíritu Diego (Huánuco), 2.° Ramírez Ponce Herssel (Huánuco) y 3.° Condezo Martínez Diego (Yarowilca). Para el nivel 2: 1.° Santos Cachay Leonardo, 2.° Astete Sebastián Harold, 3.° Trinidad Martínez Steven; todos de la provincia de Huánuco.

Mientras tanto en el nivel 3: en el 1.° Celis Aquino Erhyk (Huánuco), en 2.° Trujillo Cerna Yilmer (Huánuco) y en 3.° Rada Martel Senco (Leoncio Prado).

El titular de Educación Willam Inga, reconoció la dedicación de los estudiantes y resaltó la importancia de estos eventos para el desarrollo de la educación matemática, además informó que en esta etapa participaron 132 estudiantes que pertenecen a los equipos clasificados en cada una de las 11 UGEL.

Por otro lado, William Peña especialista de Matemática a cargo del concurso, indicó que los primeros puestos representarán al departamento clasificarán los tres primeros lugares en cada nivel y el equipo conformado por los nueve estudiantes clasificados representará a nuestra región en la etapa nacional el próximo mes de octubre en la ciudad de Lima.